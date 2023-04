Banane, lait et champignon au menu de votre nouvelle garde-robe.

Le lait ne fait pas toujours l'unanimité, alors qu'en est-il du lait périmé ? A défaut de pouvoir le consommer, il intéresse de près l'industrie de la mode. La raison ? Les fibres à base de caséine, la protéine de lait, pourraient elles aussi prochainement débarquer dans nos armoires.

Et aussi étonnant que cela puisse paraître, cela n'a rien de nouveau. On doit le processus à un chimiste et ingénieur italien qui l'a mis au point pendant l'entre-deux-guerres pour remplacer la laine. Il s'agissait alors d'utiliser le lait périmé pour le transformer en un textile naturel et biodégradable.

Aujourd'hui, l'un des plus connus dans le monde est le textile QMilk, créé par l'entrepreneure allemande Anke Domaske, alors à la recherche de fibres naturelles pour son beau-père atteint d'un cancer. Nombreuses sont les marques qui ont déjà sauté le pas, à l'image de Germaine des Prés, qui propose des culottes et nuisettes en fibre de lait, garantie antibactérienne et 100% biodégradable.