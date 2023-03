"Banana Split" de Lio renaît grâce à une énorme pub internationale

Banana Split fut la première chanson de Lio alors qu'elle avait 17 ans et celle qui a lancé sa carrière avec fracas. Quarante-quatre ans après sa sortie, elle connaît à nouveau un vif succès.

Pour promouvoir son nouvel iPhone jaune, Apple a sorti une courte pub en animation dans laquelle la couleur prédomine. On pourrait presque croire que la marque à la pomme a troqué son fruit pour une banane, d'autant qu'il y a donc Banana Split en fond sonore. Si Lio a avoué qu’elle regrettait d’avoir chanté cette chanson, estimant qu’elle a "ouvert la porte aux pédocriminels", elle ne semble pas prête à la laisser tomber dans l’oubli pour autant.

Tout porte à croire qu’elle va grimper en popularité. En un peu plus d’une semaine, la vidéo a atteint les 6,1 millions de vues. Avec une telle visibilité mondiale, on peut s’attendre à voir la chanson tube reprendre vie et se faire une place ailleurs que dans les pays francophones. La chanteuse luso-belge a confié au Parisien qu’elle était tout de même fière que sa chanson ait été choisie. Le quotidien français a également rapporté les propos de Jacques Duvall, son ex-mari et auteur du titre avec Jay Alanski, qui a apprécié la nouvelle : "Mon comptable va être content !". Ca mettra aussi du "beurre dans les épinards" (au fait, avez-vous écouté notre nouveau podcast du même nom ?) de Lio, connue aussi pour avoir parfois des difficultés financières.