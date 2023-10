Banalisés sur les réseaux sociaux, les stéroïdes seraient populaires auprès des jeunes.

Pour expliquer cet attrait des jeunes pour les stéroïdes, Imran Ahmed, le directeur général du CCDH, pointe du doigt les diktats de beauté que subissent aussi les hommes.

Pour être viril, pour plaire aux femmes, il faut être musclé.

"On dit aux jeunes hommes qu’ils ont moins de chance de réussir dans la vie s’ils n’atteignent pas un type de corps 'Avengers' dépendant de la drogue", explique-t-il dans le rapport. Imran Ahmed vise directement les films Marvel et leurs super-héros ultra musclés qui véhiculent depuis une quinzaine d’années une image du héros, et de l’homme, très fort, aux biceps surdimensionnés et aux abdominaux ultra dessinés.

Cette injonction pousserait des adolescents et des jeunes adultes à pousser de la fonte et à accélérer leur prise de muscles à l’aide de stéroïdes. Il faut dire que les acteurs engagés pour jouer les super-héros dans l’univers Marvel (ou autres franchises de super-héros) se métamorphosent physiquement pour correspondre à leur rôle.