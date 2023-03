Banad, visite de la villa Pelseneer, quand l’Art Nouveau flirte avec l’esprit Arts and Crafts

Villa imposante aux allures de cottage anglais, la villa Pelseneer a été construite en 1910 dans l’esprit Arts & Crafts. Cette villa porte le nom de son créateur. L’architecte Edouard Pelseneer était l’un des grands représentants de l’Art Nouveau à Bruxelles. Il était également le fils d’Henri Pelseneer, l’ébéniste de Victor Horta. Tant les façades extérieures que l’aménagement intérieur de la maison sont classés. Vous allez l’entendre, l’aménagement intérieur témoigne de la passion d’Henri Pelseneer pour le travail du bois.

Michèle et Théo De Beir ont acheté le bâtiment en décembre 1998. Il y a 25 ans, la maison était vouée à la démolition." Au moment où on l’a acheté, il y avait beaucoup de poussière, le bois était très sec mais mon mari et moi, on a vu la perle, l’âme de la maison. On voulait redonner vie à la maison "

Michèle De Beir au micro de François Caudron.