BANAD Festival : Art Nouveau et Art Deco à l’honneur durant trois week-ends en mars

Le festival Bruxelles Art Nouveau Art Deco (BANAD) investira la capitale lors de trois week-ends entre le 12 et le 27 mars, mettant à l’honneur le patrimoine architectural et artistique bruxellois. Au programme : des visites guidées d’intérieurs privatifs, des conférences, des activités familiales, des balades inclusives, mais aussi une Foire d’objets et un Salon des restaurateurs.