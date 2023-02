BANAD. Découverte de Bruxelles, capitale de l’Art nouveau, et de l'ambassade de Cuba

A l’origine, Victor Horta construit en 1901 une maison-atelier pour le sculpteur et médailleur Fernand Dubois (1861-1939). Elève de Charles Van der Stappen, Dubois avait collaboré à la décoration du salon de l’Hôtel Tassel qui est un manifeste de l’art nouveau. Sa maison-atelier est une construction plus sobre qui combine les deux fonctions. La partie privative se déploie dans l’aile gauche. L’atelier occupe l’aile droite ; une large baie inonde l’espace de lumière. L’asymétrie de la façade renseigne sur le plan intérieur du bâtiment. Trois travées de largeurs inégales sont percées de fenêtres de tailles différentes. La travée centrale correspond à l’espace réservé au hall d’entrée et à son escalier.

La rénovation réalisée en 1961 par l’architecte Jean Delhaye, l’acquéreur du lieu, n’est pas exemplaire. En revanche, elle permit la sauvegarde de la maison à une époque où l’art nouveau appelé l’ " art nouille " par ses détracteurs était voué bien plus à la démolition qu’à la conservation.

Marion Alecian, présidente d’Explore.Brussels et directrice de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaine, au micro de Pascal Goffaux