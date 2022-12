Bambou, pomme, chebula : trois ingrédients naturels à inclure dans votre routine beauté en 2023.

L'engouement pour la beauté naturelle pousse les marques à se réinventer et à limiter les formules à rallonge, qui ne font plus l'unanimité. Résultat, les cosmétiques renferment désormais des aliments naturels aux vertus inattendues pour la peau. C'est le cas du bambou, de la pomme et du chebula, dont vous entendrez forcément parler en 2023.

Tout comme on privilégie les aliments riches en vitamines, minéraux et autres fibres dans nos assiettes pour lutter contre certaines maladies et se maintenir en forme, on applique désormais sur la peau des ingrédients naturels pour lui offrir tous les bienfaits destinés à se protéger des agressions extérieures. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis la crise sanitaire et qui se traduit par l'émergence d'ingrédients dont on n'aurait jamais soupçonné les multiples vertus dans le secteur cosmétique. Après la figue de Barbarie et le riz, deux des alliés beauté incontournables de l'année 2022, place à trois nouveaux ingrédients dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer.