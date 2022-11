Bambi aura droit à son propre film d’horreur !

Il y a quelques mois, on apprenait l’existence d’un film d’horreur sur Winnie l’ourson, le personnage étant tombé dans le domaine public . La première bande-annonce de "Winnie the Pooh : Blood and Honey” révélait ainsi un ton bien éloigné de la féérie de la Forêt des Rêves Bleus et plus proche du slasher à petit budget. C’est désormais au tour de Bambi de connaître un sort similaire par la même équipe, comme révélé il y a peu par le site spécialisé dans le domaine du cinéma de genre, Dread Central. Intitulé “Bambi’s the reckoning”, ce film devrait offrir une nouvelle relecture bien plus sanglante du célèbre faon.