Bambi a 80 ans : retour sur ce qui était à la base un roman antifasciste

"Bambi", le dessin animé de l’Oncle Walt, est sorti le 13 août 1942, il y a 80 ans quasi jour pour jour. Et aujourd’hui encore, il reste fascinant. Dans cette histoire (avouons-le, terriblement premier degré), avec la naissance de ce faon, on apprend que la pluie ça mouille, que l’hiver c’est froid, que la glace ça glisse et que le trèfle à 4 feuilles est excellent pour la santé. Ode à la Nature, on y célèbre aussi la famille, l’amitié et l’amour.