Bambara passe de la noirceur à l’amour avec leur mini-album, "Love On My Mind"

Pourquoi ce changement d’atmosphère dans votre musique ?

Reid : Je vais parler en mon propre nom ici, mais nos derniers albums étaient un peu comme une trilogie. On parlait d’individus seuls et perdus, hantés par des entités qui leur faisaient perdre le contrôle. Dans "Love On My Mind", nous abordons les sentiments qui se passent à l’intérieur des personnes, on ne parle plus de choses extérieures. Au niveau des sonorités, nos influences étaient aussi différentes au moment de l’enregistrement mais se complétaient parfaitement. Ce nouveau virage était très important pour moi. Il est difficile de dire si nous allons continuer dans cette direction. 6 morceaux, c’est vraiment court mais cela s’y prêtait bien pour un disque de ce genre.

Il y a beaucoup de fiction et d’histoires empruntées à d’autres dans le disque. Bien sûr, j’y ajoute aussi des bouts de ma propre vie. Ce n’est donc pas que personnel. Cela reste toujours de la fiction, un cocktail de plusieurs récits. Nous avons toujours l’impression que le dernier album enregistré est le moins sombre et quand on l’écoute plus tard, on se dit qu’en fait, il ne l’est pas tant que ça. En tout cas, une chose est certaine, c’est que nous avons produit ce que nous avions envie de faire. On verra bien ce que le futur nous réserve pour les prochaines sorties.