Bam ! Le Pukkelpop dévoile presque toute son affiche d'un coup

C'est au tour du Pukkelpop de faire son retour en annonçant non pas quelques noms mais (presque) tous les noms de son édition 2022, d'un coup.

Le Pukkelpop est, avec le Dour Festival, celui propose le plus grand nombre de scènes différentes. Un festival certes plus alternatif que Rock Werchter mais dont les groupes qui y sont découverts deviennent régulièrement, par la suite, des habitués de Werchter. Il se tiendra du jeudi 18 au dimanche 21 août à Keiwit (Hasselt).

L'affiche est, comme toujours très éclectique mais permet notamment de voir le retour très attendu et annoncé depuis un moment de 2 des groupes les plus importants de la scène rock ces dernières années: Arctic Monkeys (le dimanche) et Tame Impala (et le vendredi).

On pourra y voir aussi, côté guitares, Limp Bizkit, George Ezra, Slipknot, Bring Me The Horizon, Bright Eyes.

Mais également Jungle, Oscar and the Wolf, Glass Animals, WILLOW, (la fille très douée de Will Smith et Jada Pinkett), Tom Misch, harlotte de Witte, Underworld, Sean Paul, Caribou, Ashnikko, Soulwax ou encore Selah Sue.

Affiche complète sur le site officiel.