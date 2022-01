À Baltimore, le crime fait désormais loi. Gangrénée par le trafic de drogue, la violence, le racisme et les inégalités, la ville est aujourd’hui au bord du chaos. Avec 65% d’Afro-Américains et un quart de ses habitants sous le seuil de pauvreté, Baltimore est le territoire des gangs, comme celui de King " Rah ", un jeune dealer de crack âgé de 21 ans, à la tête d’une vingtaine de " soldats " et prêt à mourir à chaque instant. Concentrés dans les quartiers du centre-ville, ces gangs comptent de nombreux mineurs dans leurs rangs (15 enfants de moins de 16 ans tués par balles en 2020).