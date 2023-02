“Balthazar” a failli se terminer sans Tomer Sisley

"On adore cette série. Et la série c’est évidemment le personnage de Balthazar, donc Tomer. Mais c’est aussi un concept, un univers, celui de la médecine légale. Un ton aussi, assez particulier. Des intrigues polar, qui sont assez spécifiques à la série. Donc, oui, on se dit "Il y a d’autres options". Et on en a étudié d’autres, car ce n’était pas évident de laisser partir cette série qu’on aime tant".