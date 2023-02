Baloise WB Ladies : "Former de jeunes wallonnes, avant de passer pro en 2025"

Former des talents pour les pousser à évoluer un cran plus haut, c’est ça aussi la politique de l’équipe wallonne : " On espère que chez les élites, certaines filles pourront évoluer chez les pros dès la saison prochaine. Mais si ce n’est pas le cas, on sera heureux de les avoir avec nous dans notre équipe continentale en 2025", confie Ludivine Henrion.

L’équipe part ce samedi, pour une semaine de stage du côté de Vaison-la-Romaine. La première course des "élites", ce sera le dimanche 26 février sur Bruxelles-Opwijk.

On retrouvera les Baloise WB Ladies le mardi 28 février sur les routes du GP Samyn. Une course à suivre en direct sur RTBF Auvio et sur Tipik.