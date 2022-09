Baloise Trek Lions cesse sa collaboration avec Toon Aerts, contrôlé positif au létrozole

Le coureur cycliste, spécialiste de cyclocross, Toon Aerts n'est plus membre de la formation Baloise Trek Lions, a-t-elle annoncé mercredi. Les deux parties ont mis fin à leur collaboration d'un "commun accord".

L'ancien champion de Belgique de cyclo-cross, 28 ans a subi un contrôle antidopage positif au letrozole, un produit interdit. Aerts a immédiatement demandé l'analyse de l'échantillon B. Le résultat de celle-ci n'est toujours pas encore connu.

"Nous commençons malheureusement la saison sans Toon Aerts et cela a tout à voir avec le fait qu'il n'y a toujours pas de réponse définitive de l'UCI", a communiqué Baloise Trek Lions. "Pour mémoire : nous avons toujours cru Toon et sa défense, nous avons eu accès aux résultats de son enquête et nous les trouvons crédibles. Mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, l'UCI n'a toujours pas pris une position définitive. Dans ces circonstances, il n'est ni souhaitable pour l'équipe ni pour Toon lui-même de commencer. Que cela continue à s'éterniser est pernicieux pour Toon et pour toute l'équipe par conséquence."