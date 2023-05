Baloise Belgium Tour : Van der Poel présent au Tour de Belgique, une course qu’il "apprécie particulièrement"

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) prendra pour la quatrième fois le départ du Tour de Belgique, le 14 juin à Montigu-Zichem, a confirmé vendredi Golazo, l’organisateur du Baloise Belgium Tour.

Van der Poel, qui a remporté Milan-Sanremo et Paris-Roubaix au printemps, a décidé de préparer son Tour de France avec la course belge par étapes de cinq jours. Après une sixième place au général en 2015, le Néerlandais a remporté une victoire d’étape deux ans plus tard en s’imposant au sprint devant Philippe Gilbert et son éternel rival Wout van Aert.

"Je suis impatient de pouvoir courir sur mes terres", a déclaré van der Poel à Golazo. "Le Tour de Belgique est une course que j’apprécie particulièrement. Je serai aux côtés de certains coéquipiers qui m’accompagneront au Tour de France, comme Jasper Philipsen. On va pouvoir travailler le collectif."

L’édition 2023 débutera par l’étape Montaigu-Zichem le mercredi 14 juin et s’achèvera le 18 juin à Bruxelles, avec un départ et une arrivée autour de l’Atomium. Yves Lampaert, Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) et Caleb Ewan (Lotto Dstny) ont déjà confirmé leur présence. Le 10 juin, le Néerlandais débutera sa préparation pour la Grande Boucle au départ de À travers le Hageland, qu’il a remporté en 2017 devant Taco van der Hoorn et van Aert.

Cette course, caractérisée par un parcours sur des routes non goudronnées et des sentiers forestiers correspond bien à van der Poel. "Avec mon expérience du cyclo-cross, je devrais être en mesure de jouer les premiers rôles sur ce type de terrain", a estimé le Néerlandais.