Ballons géants et plumes d’auteurs retrouvent Bruxelles en septembre pour la Fête de la BD

Neuvième Art à l’horizon, cap sur la Gare maritime toute ! La Fête de la BD débarquera à Bruxelles du 8 au 10 septembre, emplissant la capitale d’une joyeuse énergie aux embruns colorés. L’univers manga, auquel un nouvel espace est dédié, côtoiera le temps d’un week-end les traditionnels ballons géants à l’effigie de Spirou, Ducobu et autres Schtroumpfs, tandis que les mordus de phylactères déambuleront de séances de dédicace en ateliers pour petits et grands.

Les plus jeunes plongeront dans les bulles dès le vendredi matin grâce au retour de la journée scolaire. Des animations les feront voyager notamment entre le Moyen Âge et l’époque romaine, où le héros gaulois Alix embarque, du haut de ses 10 ans, pour Alexandrie dans le dernier tome de la série dérivée. Les grands enfants de 77 ans retrouveront eux aussi leurs héros favoris le temps d’une exposition au Musée de la Bande Dessinée (CBBD) dédiée aux éditions du Lombard. Dans le décor Art nouveau des anciens magasins Waucquez, le deuxième étage retracera trois quarts de siècle d’une histoire qui débuta avec le journal Tintin. Documents inédits, images d’archives, projections et planches originales esquisseront la genèse et les têtes d’affiche de la célèbre maison implantée gare du Midi.

Rebaptisée BD Comic Strip Festival depuis l’an dernier, la Fête de la BD n’en oublie pas pour autant ses fondamentaux, avec près de 200 séances de dédicaces et des rencontres-débats sur des thèmes aussi divers que la pop culture, le film "Apocalypse Now" ou la bande dessinée japonaise… en français. Tremplin pour les plumes de demain, l’événement familial gratuit offrira une galerie aux nouveaux talents issus des hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puisque la BD crée des ponts entre générations, les artistes confirmés seront également à l’honneur grâce aux prix Atomium décernés le vendredi.