Ballon d’Or : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne parmi les 30 nommés pour la nouvelle formule, Messi et Neymar absents

Qui succédera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or ? Encore un peu de suspense mais la liste des 30 joueurs nommés vient d’être dévoilée. Parmi les prétendants, on retrouve plusieurs Diables rouges, Thibaut Courtois et Kevin De Bruye qui côtoient les principaux favoris comme Karim Benzema, Robert Lewandowski ou Sadio Mané. A noter l'absence dans les 30 de Lionel Messi et de Neymar. Une première depuis 2005

Contrairement aux précédentes éditions où la cérémonie se tenait généralement en décembre ou en janvier, le Ballon d’Or sera remis en octobre prochain. Pour déterminer le lauréat, on évalue les joueurs sur l’ensemble d’une saison footballistique (d’août à juillet) et non plus sur une année civile comme c’était le cas depuis la création du trophée en 1956.

Ce n’est pas le seul changement qui fait suite à la réforme voulue par France Football, l’organisateur historique de la cérémonie. En plus du changement de date, il y a aussi du changement quant au jury qui élisait le lauréat. Auparavant, 170 journalistes pouvaient voter. Pour cette édition 2022, seuls 100 journalistes issus des 100 premières nations au classement FIFA posséderont un droit de vote. Pour le Ballon d’Or féminin, la lauréate sera désignée sur base des votes d’un panel de 50 journalistes.

Autre nouveauté, les critères qui détermineront le vainqueur. Ils sont au nombre de trois et sont classés par importance. Tout d’abord viennent "les performances individuelles et leurs caractères décisifs et impressionnants" ensuite "l’aspect collectif et les trophées remportés" et enfin "la classe du joueur et son sens du fair-play".

Le trophée du Ballon d’Or sera remis le 17 octobre prochain lors d’une cérémonie qui se déroulera au Théâtre du Chatelet à Paris. Avant cela, on connaîtra le 25 août prochain le vainqueur au titre de joueur UEFA de l’année. Les trois nommés sont Karim Benzema et les Diables rouges Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne.

La liste complète des nommés au Ballon d’Or :