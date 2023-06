Ballon d’Or : Ligue des Champions terminée, qui sont les favoris maintenant ?

Partons d’une évidence. Sauf énorme surprise ou arrivée d’une génération exceptionnelle, Erling Haaland ne gagnera jamais rien avec la Norvège. C’est donc uniquement sur son activité en club que l’attaquant doit être jugé. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est flatteuse. Encore plus quand on sait que l’avant-centre disputait sa première saison du côté de Manchester City. 53 buts, 3 titres (championnat, FA Cup et Ligue des Champions), difficile de rivaliser avec les chiffres du "cyborg". Le Mancunien s’est néanmoins montré relativement discret dans les deux finales disputées par son club. Aucun but et aucune passe décisive.

En sa faveur : les chiffres de sa folle saison.

En sa défaveur : son manque d’impact dans les "grands" moments, son coéquipier De Bruyne risque de la priver de plusieurs voix.