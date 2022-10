Ballon d'Or : Grand favori, Karim Benzema s'inviterait à la table de quatre légendes du football français

Le plus âgé : Karim Benzema ?

S'il remporte lundi le Ballon d'Or 2022, dont il est le grand favori, Karim Benzema, qui fêtera ses 35 ans le 19 décembre, deviendrait son deuxième plus lauréat le plus âgé de tous les temps derrière l'Anglais Stanley Matthews (1956, à 41 ans). L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais est pourtant régulièrement nommé depuis 2008, accumulant titres et buts avec le Real Madrid. Mais il s'est heurté à la concurrence quasi hégémonique du duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, vainqueurs de toutes les éditions depuis 2008 à l'exception de 2018 (Luka Modric), et à l'image troublée qui a parfois été la sienne. Plus apaisé, de retour avec les Bleus et auteur d'une saison pleine au Real, "KB9" semble au sommet de son art à l'heure de briguer cette reconnaissance tardive.