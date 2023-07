Ballon d’or en 1960, Luis Suarez est décédé à l’âge de 88 ans

L’Inter Milan a annoncé sur ses réseaux sociaux la mort de l’une de ses légendes, Luis Suarez Miramontes. L’Espagnol qui avait principalement évolué dans le club italien (où il a passé près de dix ans) et au FC Barcelone, avait remporté le Ballon d’or en 1960, il est décédé à l’âge de 88 ans.

Le milieu offensif espagnol a été un grand joueur dans les années 50 et 60. Il a notamment remporté la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions, en 1964 et 1965 avec l'Inter Milan. Il a également glané trois titres de champion d'Italie (1963, 1965, 1966) et deux Coupes du monde des clubs (1964, 1965) avec les Nerazzurri. En 1964, il a aussi été champion d'Europe avec l'Espagne.

En sélection espagnole, Suarez a disputé 32 matches. Après sa carrière de joueur, Luis Suarez s’était reconverti en tant que coach. Il a occupé le banc de l’Inter Milan à plusieurs reprises mais est également passé par Lens, Cagliario, la Genoa. Il a également dirigé l’équipe nationale espoirs et l’équipe première.