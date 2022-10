Ballon d'Or : Alexia Putellas, la reine du Barça conserve sa couronne

Une rupture pour notre football

Ses bonnes prestations lui ouvrent dès 2013 les portes de la sélection espagnole, qu'elle avait déjà menée vers l'or chez les jeunes. Elle participera aux Euros 2013 et 2017 et aux Mondiaux 2015 et 2019 en France, où l'Espagne chutera en 8es de finale.

Un titre international, voilà ce qui manque encore à Putellas mais il faudra voir quel sera son statut en sélection à l'issue de sa convalescence: la joueuse n'a pas hésité à apporter son soutien à 15 autres internationales espagnoles entrées en rébellion contre le sélectionneur Jorge Vilda.

Quoi qu'il en soit, Alexia Putellas compte déjà les plus beaux trophées du football féminin de club, avec un historique triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions conquis avec le Barça en 2021.

Et en 2021 comme en 2022, les récompenses individuelles se sont accumulées. Alexia Putellas a été désignée par l'UEFA meilleure joueuse de l'année deux années de suite, avant de décrocher ses deux Ballons d'Or.

Des distinctions qui marquent peut-être un point de bascule pour tout un pays, où des milliers de jeunes joueuses auront désormais une figure féminine à laquelle s'identifier.

"Cela représentera un tournant pour tout le pays", a clamé la milieu de terrain dans un entretien pour Vogue Espagne au moment de son premier Ballon d'Or.

Quelques mois plus tard, plus de 90.000 spectateurs ont afflué au Camp Nou, par deux fois, pour voir évoluer Alexia Putellas et les Barcelonaises en Ligue des champions... Deux records d'affluence historiques pour le football féminin.

Toujours blessée, "Alexia" ne reviendra pas sur les terrains avant 2023. En attendant, c'est sous les ors des plus prestigieuses récompenses que la reine distille ses apparitions.