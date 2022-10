Ballon d’Or 2022 : Karim Benzema, qui d’autre ?

Tout autre résultat aurait certainement suscité une nouvelle polémique. Mérité, incontestable, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le sacre de Karim Benzema lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Premier Français depuis Zinedine Zidane en 1998 à recevoir la plus prestigieuse distinction individuelle dans le monde du football, KB9 porte depuis des années le Real Madrid. Un rôle qu’il a endossé suite au départ de Cristiano Ronaldo. Un départ qui lui a permis de prendre une tout autre dimension au sein de la Casa Blanca.

Karim Benzema débarque au Real Madrid durant l’été 2009 quelques jours après Cristiano Ronaldo et Kaka. Arrivé dans un groupe de Galactiques, l’ancien Lyonnais peine à s’imposer à ses débuts et connaît une première saison compliquée. Il rencontre des problèmes d’acclimatation notamment à cause de la barrière de la langue. Mais tant sur les terrains qu’en dehors, Benzema est un bosseur et finira par parler parfaitement l’espagnol. Malgré la concurrence au fil des saisons (Raul, Higuain, Bale,…), et les entraîneurs qui défilent (Mourinho, Pellegrini, Benitez, Ancelotti, Zidane,…), il parvient toujours à se faire une place de titulaire même s'il doit évoluer dans l’ombre de Ronaldo. Mais le duo se complète bien et le Français n’hésite pas à se mettre au service de CR7 en lui distribuant de nombreuses passes décisives.

2018, un tournant

Après une quatrième Ligue des Champions décrochée avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo décide de relever un nouveau défi à la Juventus. Collectivement, l’après CR7 s’avère compliqué pour les Madrilènes éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et seulement troisièmes en Liga. Mais Karim Benzema s’impose comme le nouveau boss du Bernabeu. Il devient le nouveau leader de l’attaque madrilène, se montre encore plus décisif et n’hésite pas à prendre ses responsabilités. S’il empile les buts, le Français n’est pourtant pas obnubilé par le fait de marquer. C’est un joueur qui se met avant tout au service de l’équipe et qui sait faire jouer ses partenaires. Par ses décalages, ses décrochages et sa manière de jouer en un temps, Benzema pèse sur le style de jeu des Madrilènes. Pour lui, le collectif prime sur l’individualisme et l’ancien Lyonnais en est récompensé. Il est devenu entre-temps le meilleur passeur et le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

Benzema le facteur X

C’est bien simple quand les Merengues semblent dans le dur, ils peuvent se reposer sur leur principal atout, capable de débloquer à lui tout seul n’importe quelle situation mal embarquée. Les exemples ne manquent pas surtout l’année passée en Ligue des Champions. Battu par le PSG en huitièmes de finale aller, le Real se retrouve même mené à la pause lors de la manche retour. Benzema sort alors le grand jeu en seconde mi-temps en inscrivant un triplé. Il réitère la même performance en quart de finale aller contre Chelsea et en demi-finale face à Manchester City, c’est lui qui inscrit durant les prolongations le penalty qui permet au Real d’accéder à la finale. Bien aidé durant toute la campagne par un Thibaut Courtois magistral, le Real Madrid parvient à décrocher face à Liverpool sa quatorzième coupe aux grandes oreilles. Ce sacre porte clairement la griffe de l’attaquant français qui termine meilleur buteur de la compétition (15 goals) et en est élu meilleur joueur. En championnat, il est l’un des grands artisans du 35e titre du club en terminant là aussi meilleur buteur (27 goals) et meilleur joueur.