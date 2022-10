Ballon d’Or 2022 : De Bruyne et Courtois ont rendez-vous avec l’histoire du football belge

La Belgique pourrait vivre une soirée historique ce lundi avec la nomination du Ballon d’Or 2022. Un prix pour lequel deux Diables rouges sont nommés : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois.

Le maître à jouer de Manchester City et le 'mur' du Real Madrid peuvent clairement ambitionner une place sur le podium, ce qui serait une première pour un footballeur belge.

En août dernier, ils avaient d’ailleurs respectivement terminé 2e et 3e du Prix du Joueur UEFA de l’année, décerné à Karim Benzema.

Aérien lors de la dernière Ligue des Champions qu’il a contribué à gagner avec ses 15 buts à l’actif, le Français est le grandissime favori pour remporter le Ballon d’Or, un prix qui récompense désormais le meilleur joueur de la saison écoulée et non plus de l’année civile, comme c’était encore le cas jusque l’an dernier.