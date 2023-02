Ballon d’observation chinois abattu aux Etats-Unis : Pékin accuse Biden de "dire quelque chose et faire le contraire"

"Le président Biden a, personnellement et sans scrupule, ordonné l’envoi d’avions de chasse et de missiles de pointe pour abattre un aérostat civil", a déclaré le porte-parole Wang Wenbin lors d’un point de presse régulier. "C’est à 100% un recours aveugle à la force, c’est à 100% une réaction excessive, c’est à 100% hystérique. C’est une grave violation de la pratique et des conventions internationales", a-t-il ajouté.

"Le président Biden a plusieurs fois promis, publiquement et de façon solennelle, qu’il ne cherchait pas une nouvelle Guerre froide et n’avait aucune intention d’entrer en conflit avec la Chine", a également souligné le porte-parole. "Nous espérons qu’en tant que dirigeant d’un grand pays, il tiendra sa parole et fera ce qu’il dit, au lieu de dire quelque chose et de faire le contraire".