Ballerini quitte le Giro, Soudal n'a plus que 2 coureurs avant la 16e étape, Clarke et Ghebreigzabhier s'en vont aussi

Davide Ballerini, Simon Clarke et Amanuel Ghebreigzabhier ne poursuivront pas le Tour d’Italie ce mardi. Au lendemain de la seconde journée de repos de ce 106e Giro, l'Italien et l'Australien sont malades alors que l'Erythréen ne s'est pas remis d'une chute et ne sont pas en mesure de prendre le départ de la 16e étape entre Sabbio Chiese et Monte Bondone (203 km). Avec ces trois abandons, cela monte le total à 47 coureurs ayant abandonné dans ce Giro...