Balle pelote : l’apothéose de la saison entre deux équipes wallonnes, une première dans l’histoire !

Isières, petit village de l’entité d’Ath voudra certainement rejouer un des moments forts de la Ducasse, le combat entre David et Goliath. La Fraternelle atteint la finale du championnat pour la première fois de son histoire et l’aborde dans le costume d'outsider sans la moindre pression "Ce qui nous arrive, c’est du bonus car nous n’avons pas réalisé un bon deuxième tour en championnat. Mais avec le système des play-off, on a su faire le job au bon moment" souligne Dimitri Dupont. "On a réussi l’exploit d’éliminer Maubeuge en quart de finale et contre Baasrode en demi-finale, c’était assez similaire. On a su jouer de manière soudée. Ce week-end, nous n’aurons pas de pression et nous partirons confiant. Isières n’a jamais connu une finale et nous avons écrit l’histoire du club. Ce qui vient n’est que du bonus et nous voulons nous faire plaisir ainsi qu’à nos supporters."

La balle pelote sans avenir. Vraiment ?

Instances dirigeantes très (trop ?) conservatrices, manque de reconnaissance et de visibilité ("demandez à un enfant de choisir entre le football et le jeu de balle et il se dirigera vers le football qui est plus médiatisé et mieux mis en valeur" regrette Donatien Delbecq), la balle pelote connaît une crise profonde. Les clubs disparaissent et le nombre d’affiliés est en chute. Certains osent même parler d’un sport qui n’a plus trop d’avenir. "Plusieurs joueurs ont déjà essayé de faire évoluer le sport mais ils n’ont pas forcément été suivis." poursuit le Thieulinois. "D’un autre côté, j’ai 32 ans et cela fait quinze ans que j’entends que c’est la fin du jeu de balle. Force est de constater que quinze plus tard on y joue toujours. Je vais de temps en temps voir des équipes de jeunes et j’y vois d’excellents joueurs. Il faut juste leur laisser le temps d’arriver. Tant que des amateurs de balle pelote initieront leurs enfants à cette discipline, cela ira. Mais le jour où il n’y en aura plus, ce sera la fin du jeu de balle. Mais ce n'est pas pour tout de suite" conclut le futur joueur d’Isières qui veut rester optimiste pour le futur.