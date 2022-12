Ballades classiques sous le violoncelle de Wednesday Addams

En novembre 2022, Wednesday, réalisée par Tim Burton, a pris d’assaut le monde des séries. C’est une Mercredi Addams, interprétée par Jenna Ortega, toute en délicate noirceur, que l’on découvre violoncelliste et mélomane. La série est l’une des plus populaires de cette fin d’année 2022 et est déjà nommée aux Golden Globes dans deux catégories différentes : meilleure série télévisée musicale ou comique et meilleure actrice dans une série musicale ou comique pour Jenna Ortega. Une mini-série de huit épisodes sur laquelle nous revenons en musiques.

La famille Addams est issue des personnages de cartoons créés par Charles Addams (1912-1988) et publiés dès 1938 dans The New Yorker. La famille débarque sur le petit écran, et plus tard le grand, dès les années 1960. Ce sont les films des années 1990 qui ont véritablement propulsé et ancré la Famille Addams dans une culture pop. L’actrice Christina Ricci, que l’on retrouve d’ailleurs dans un tout autre rôle dans cette nouvelle série, y incarnait alors une Wednesday (Mercredi) Addams encore pré-adolescente, au caractère très affirmé. En 2022, Jenna Ortega interprète une Mercredi déjà adolescente et toute aussi indépendante et affirmée.

C’est à Jericho dans le Vermont américain que Mercredi Addams, une adolescente en crise — dans la digne continuité de son enfance — est envoyée dans un internat par sa famille après une énième expulsion d’une école pour des faits très graves. C’est à la Nevermore Academy, où ses parents ont étudié et se sont rencontrés, qu’elle doit maintenant s’intégrer auprès d’autres outcasts, marginaux et exclus, qui comme elle, ont certaines particularités.

Si le pitch semble être digne de nombreuses séries pour enfants et adolescents, les incursions de noirceur et de terreur se font très rapidement. Accompagnée de La Chose, la main droite de la famille Addams, Mercredi va partir à l’enquête telle l’héroïne de son roman qu’elle tente d’achever. Une bête mystérieuse rôde dans le coin, semant la mort… et une sombre prophétie semble être en passe de se réaliser.

Mercredi a deux principaux exutoires — si on lui retire ses penchants pour la torture —, écrire tout en écoutant un vinyle et jouer avec son violoncelle. C’est avec ce dernier qu’elle se vide la tête ou qu’elle exprime une forme de rage et de détermination qu’elle n’aurait peut-être pas pu exprimer plus tôt.

La musique est une arme d’illustration et d’ambiance sonore, qui couplée à une cinématographie travaillée, permet de plonger le spectateur dans un autre monde. Danny Elfman, compositeur phare de Burton, signe avec Chris Bacon la bande originale de cette série, qui s’entoure de morceaux participant eux aussi à créer cette ambiance si particulière qui séduit tant de spectateurs.