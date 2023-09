Balkans : le chef des Serbes de Bosnie Milorad Dodik a été inculpé à Sarajevo

"Je peux confirmer que l’inculpation du président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, a été validée", a déclaré à l’AFP une responsable du bureau de presse de la Cour d’Etat de Bosnie. Proche du Kremlin et sanctionné par Washington et Londres pour avoir multiplié ces derniers temps les menaces séparatistes, Milorad Dodik, 64 ans, sera jugé pour la première fois pour ses actions politiques. Milorad Dodik avait été inculpé le 11 août par le Parquet central bosnien de "non-respect" des décisions du Haut représentant, actuellement le diplomate allemand Christian Schmidt. Le titulaire du poste, créé par l’accord de paix de Dayton en 1995, dispose de pouvoirs discrétionnaires lui permettant d’annuler ou d’imposer des lois et aussi de limoger des élus.