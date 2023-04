Balkans : le changement climatique menace l’un des lacs les plus anciens d’Europe

La baisse de la pluviométrie et des chutes de neige a provoqué le rétrécissement du lac, dont les rives ont par endroits reculé de trois kilomètres, selon des gardes chargés de surveiller une aire protégée créée par la Macédoine du Nord dans la région. "Avant, on avait beaucoup plus de neige, un mètre ou un mètre et demi, mais ces dernières années, on n’a quasiment plus de neige", constate l’un de ces gardes, Goran Stojanovski, 38 ans, qui exerce son métier depuis une décennie.

Les spécialistes confirment la tendance constatée empiriquement par les habitants de génération en génération, détaillant les multiples manières dont le changement climatique conduit au rétrécissement du lac. Selon une étude citée par la Nasa, le lac Prespa a perdu 7% de sa surface et la moitié de son volume entre 1984 et 2020.

"Les variations relevées sur les niveaux du lac sont liées au changement climatique", déclare Spase Shumka, professeur à l’Université agricole de Tirana, en Albanie. Il cite entre autres la hausse des températures qui accroît l’évaporation de l’eau, la baisse des précipitations annuelles et l’utilisation de l’eau pour l’agriculture. "Vu la localisation du lac, la seule solution est une action conjointe" des autorités en Macédoine du Nord, Albanie et Grèce, souligne-t-il.