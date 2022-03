Balkanatolia, un continent disparu qui reliait l'Asie et l'Europe

La Balkanatolia est un continent perdu qui aurait permis l’arrivée d’animaux sur en Europe et qui pourrait aussi résoudre le mystère de la dernière extinction de masse.

Il n’est pas rare de découvrir d’anciens continents qui, au temps de la Pangée et au début de la dérive des continents se sont enfouis sous les océans et on a laissé place à la Terre comme nous la connaissons aujourd’hui. On pense notamment au continent perdu dans l’océan Indien ou encore, plus récemment, à Icelandia, un continent englouti caché sous l’Islande.

Les déplacements géographiques ont eu un impact majeur sur les changements en Europe et en Asie. Les spécialistes se sont toujours interrogés sur la terre qui reliait l’Asie à l’Europe. Mystère peut-être aujourd’hui résolu avec cet ancien continent que l’on retrouvait entre l’Europe et l’Anatolie, il y a de cela 40 millions d’années.

Une équipe de paléontologues et géologues français, américains et turcs dirigée par des chercheurs du CNRS a découvert le continent disparu et l’a nommé Balkanatolia, comme ils l’expliquent dans leur article publié dans Earth Science Reviews. Ce nom a été choisi car l’ancien continent se trouvait très proche des Balkans du Sud et de l’Anatolie actuels.