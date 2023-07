Bali impose une taxe de 10 dollars US par touriste étranger.

Interrogé pour savoir si ce droit d'entrée ne risquait pas de faire fuir les visiteurs, I Wayan Koster a indiqué que les autorités n'avaient aucune crainte de ce côté-là. "Ce n'est pas un problème. Nous allons l'utiliser pour l'environnement, la culture et construire une infrastructure de meilleure qualité afin que les voyages à Bali soient plus confortables et plus sûrs", a-t-il assuré à la presse.

Le secteur touristique a beaucoup souffert à Bali pendant la pandémie de Covid-19 à cause de la fermeture des frontières. Le secteur a commencé à se redresser à partir de mars 2022 avec la suppression de la quarantaine pour les voyageurs vaccinés de plus de 20 pays et le rétablissement des visas à l'arrivée.

Plus de deux millions de touristes ont visité Bali en 2022.

Célèbre pour ses récifs tropicaux, ses temples et sa vie nocturne, l'île a durci le ton à l'égard des touristes irrespectueux de ses lois et croyances. Le mois dernier, une Danoise a été expulsée après avoir été filmée en selle sur une moto en train de flasher les passants. Et en avril, c'est une Russe qui avait été chassée pour un selfie nue devant un arbre sacré. Les autorités locales en sont arrivées à publier en juin un guide spécial pour les touristes, à la demande du bureau de l'immigration de l'île.