Balenciaga est la première maison de luxe à renoncer à Twitter.

Un sac à main en forme de paquet de chips, un sac-enceinte, des sneakers trouées vendues à un prix exorbitant, ou une parka digne des plus grands spots publicitaires de la sécurité routière… Nombreuses sont les créations de mode de la maison Balenciaga qui ont fait le buzz et créé la discussion sur le réseau social à l'oiseau bleu.

Sans un mot ni une explication, Balenciaga a rompu ses liens avec Twitter en désactivant son compte. Une information que la marque de luxe a confirmée aux médias Vogue et The Business of Fashion sans fournir de raisons particulières. Reste que ce départ intervient seulement quelques semaines après le rachat du réseau social par Elon Musk pour la modique somme de 44 milliards de dollars.

Les licenciements massifs, la certification payante et une modération plus souple des contenus pourraient avoir convaincu le groupe de quitter le réseau social.

Balenciaga est la toute première maison de luxe de cette envergure à quitter Twitter mais elle pourrait ne pas être la dernière. La peur de voir ses publicités associées à des contenus haineux, interdits ou de la désinformation pourraient en dissuader bien d'autres dans un futur proche. C'est d'ailleurs la question soulevée par ce départ inattendu. "Who's next ?" ("Qui est le prochain ?"), peut-on lire sur une foule de publications commentant la désactivation du compte de Balenciaga.