Baldur’s Gate 3 : un nouveau patch corrige les problèmes de performances

Dans un communiqué publié sur Steam plus tôt cette semaine, Larian Studios revenait sur ce qui allait suivre à long terme pour leur jeu, ainsi que ce qu’ils avaient décidé de cibler lors de ce nouveau patch de plus d’un demi-Gigaoctet.

"En plus de nombreuses améliorations de performances et ajustements de l’interface utilisateur, nous avons ajouté une nouvelle scène d’épilogue pour Karlach et travaillons sur des scènes de fin de jeu supplémentaires mettant en vedette d’autres personnages. Des moments supplémentaires de Karlach ont également été ajoutés dans les actes 1 et 2, lui permettant de mieux réfléchir sur son moteur infernal et les options qui s’offrent à elle." En plus d’éliminer des bugs, les développeurs prennent donc même le temps d’ajouter du contenu à leur jeu.

Les développeurs ont également proposé une solution pour simplifier la coopération en multijoueur. S’il était déjà très facile de rejoindre la partie d’un ami, le personnage créé pour l’occasion pouvait rester dans le camp et devenir gênant à long terme. Larian a donc implémenté une méthode simple pour supprimer les personnages de vos amis qui restent sans but dans votre campement.