Baldur’s Gate 3 sur Xbox avant la fin de 2023, mais avec des fonctionnalités en moins

À l’occasion de la Gamescom, Swen Vincke, réalisateur du jeu, mais aussi de Divinity : Original Sin et de sa suite, a pu rencontrer Phil Spencer, le boss du département Gaming de Microsoft. Comme le Belge l’explique sur X/Twitter, ils ont eu l’occasion de discuter de Baldur’s Gate 3 et surtout de réfléchir à une solution pour parvenir à porter le jeu sur Xbox au plus vite.