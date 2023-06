Baldur’s Gate 3 : la date de sortie a été avancée

Dans leur Community Update, certes très longue, Larian Studios dévoile toujours plus ce qui attend les joueurs et les joueuses. Et pour mettre l’eau à la bouche, le studio n’hésite pas à dire les termes :

Les dialogues et cinématiques de Baldur’s Gate 3 comprennent plus de trois fois plus de mots que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le jeu comprend 174 heures de cinématiques, soit plus du double de la durée de toutes les saisons de Game of Thrones combinées.