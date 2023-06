Baldur’s Gate 3 dévoile une partie de son casting lors du Summer Game Fest

Hier c’était le lancement du fameux Summer Game Fest, un ensemble de conférences d’éditeurs et de studios du jeu vidéo qui se déroulent entre le 8 et le 12 juin prochain.

Après avoir officialisé sa date de sortie – le 31 août 2023 sur PC et PS5 – et présenté son édition collector (disponible pour la modique somme de 259 euros), Larian Studio a dévoilé une partie du casting de son jeu et surtout l’implication de Jason Isaacs, notamment connu pour son rôle de Lucius Malfoy dans Harry Potter, dans le rôle de Lord Enver Gortash, soit l’antagoniste principal de cet opus. Il donnera la réplique à un autre cador du grand écran, habitué des rôles de méchants, j’ai nommé J.K. Simmons que vous connaissez peut-être pour les rôles du journaliste Jonah Jameson, du commissaire James Gordon ou encore de Terence Fletcher dans Whiplash.