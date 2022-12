BalanceTonYoutubeur : les journalistes sont-ils soumis à la présomption d’innocence ?

En ne respectant pas les règles déontologiques qui lui incombent, le journaliste risque d’être accusé de diffamation. "Porter atteinte à l’honneur et atteinte à la considération de quelqu’un peut être une faute pénale, considérée comme une calomnie, mais en Belgique, on ne poursuit pas les fautes pénales à l’égard de la presse parce que c’est la compétence de la cour d’assises et qu’on saisit très rarement la cour d’assises pour ça. Mais c’est une faute civile à tout le moins, qui pourrait entraîner des dommages et intérêts", détaille l’avocat.

Par ailleurs, le Conseil de déontologie journalistique peut, de son côté, constater qu’une norme déontologique n’a pas été respectée. Le cas échéant, il remettra un avis, qui devra être publié par le média dans lequel l’information a été divulguée. Si "ce n’est pas tant une mesure de réparation", pour François Jungen, il s’agit "avant tout une sorte de mise au pilori pour le journaliste", pour Muriel Hanot.