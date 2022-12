BalanceTonYoutubeur : la manipulation à l’heure des réseaux sociaux

Dans le contrôle coercitif, une notion qui concerne particulièrement tous les influenceurs dont le comportement a récemment été dénoncé : le grooming ou pédopiégeage. Il s’agit de l’étape où l’adulte prend contact avec la mineure et lie des rapports émotionnels avec cette personne. "L’agresseur sélectionne ses victimes et crée un lien de confiance petit à petit. C’est un processus qui est très long, où l’agresseur va poser des questions de plus en plus intrusives", confirme Gwénola Sueur. Ce processus est clairement décrit par les jeunes victimes de Norman Thavaud. "Je me souviens que ça allait crescendo. Il a commencé par m’envoyer des photos de son visage puis, petit à petit, de son corps et il me demandait de répondre".

Cependant, une fois que la victime est piégée, la romance sera express, comme en témoigne anonymement une des plaignantes de l’affaire Norman Thavaud. "Après avoir eu des rapports sexuels, Il m’a fait sortir de chez lui prétextant une urgence, en me promettant de me rappeler plus tard pour que je revienne… J’ai attendu pendant 4 heures dehors et réussi à choper le dernier RER pour rentrer chez mon oncle". Une autre embraye : "Après nos ébats, il se montre insistant pour que je parte. L’auberge de jeunesse où je devais dormir était déjà fermée, je ne pouvais pas rentrer. Saoulé, il a fini par accepter à condition que je dorme sans haut". Une fois ses désirs assouvis, le youtubeur se montrerait dès lors distant avec la plupart des jeunes ou arrêterait complètement de leur répondre, ghostant ainsi les jeunes femmes.

Pour toutes les dernières affaires mettant en cause des influenceurs issus du web, on s’aperçoit que l’âge des victimes occupe une place centrale dans la conversation. C’est quasiment un des premiers sujets de discussion. "Ils exercent une sorte de fascination chez ces jeunes femmes, elles sont plus faciles à hameçonner".

Des jeunes filles, heureuses de partager une conversation à part, un moment privilégié avec leur youtubeur préféré. "Ils se présentent comme à l’écoute, donc une relation de confiance se crée. Une jeune femme – déjà vulnérable par son âge – va avoir l’impression d’être entendue par l’homme qui va la préparer".

Une préparation en vue d’obtenir des photos, des vidéos, voire des faveurs sexuelles de ses cibles. "Dans les images des conversations que j’ai lues, certains youtubeurs appellent les jeunes filles 'bébé'. Il y a un double message. Il y a à la fois un lien affectif, gentil mais aussi un rappel 'Tu n’es pas une femme. Si tu étais une femme tu agirais autrement'”, justifiant ainsi les réserves de ses victimes. Si elles ne cèdent pas à ses désirs sexuels, c’est parce qu’elles sont jeunes, immatures et inexpérimentées.