Balancetonbar : que révèle l’étude menée après les agressions dans les bars à Ixelles ?

Le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo), qui a commandé cette étude, souligne dans l’émission Délic que "les bars engagent du personnel de sécurité, des gens costauds pour éviter les bagarres. Mais ce personnel-là n’est pas spécialement attentif à la situation vécue par les femmes, qui est pourtant le vrai public fragilisé. Ca demande d’autres types de profils, de compétences, de formations. Le secteur doit travailler là-dessus pour qu’il y ait une bienveillance dans ces établissements-là, qu’on réagisse immédiatement si on voit quelqu’un en difficulté."

Des pistes de solution

Former et rétablir la confiance sont donc deux pistes de solution mises en avant par l’étude. Il est possible, par exemple, de mettre en place des "signaux clairs d’attention à la sécurité des client·e·s au sein du bar. Il y a la possibilité de s’adresser à une personne-ressource via 'un code secret' (Par exemple : Ask for Angela)". Mais aussi de prévoir la présence "d’une personne ressource désignée dans le bar, capable de prendre en charge les personnes en besoin".

Pour le bourgmestre d’Ixelles, ces problèmes font partie d’un "phénomène de société" global qui dépasse largement le territoire de sa commune. Pour cette raison, il compte partager cette étude avec toutes les autres communes. "Il existe une violence sexuelle dans l’espace public", explique-t-il, "la relation entre les femmes et les hommes est manifestement problématique. Là-dessus, ceux qui ont la marge de progression la plus forte sont les hommes. Il faut faire ce travail-là dans les écoles, dans tous les domaines de la société. Il faut former les gens. La police aussi a une marge de progression."

Le droit à la fête

Toutes ces pistes sont à mettre en place avec un objectif : le droit à la fête pour toutes et tous. Car c’est bien de ça dont il est question ici. Il ne s’agit en effet pas pour les femmes de tenter de se protéger du harcèlement et des agressions en restant enfermées chez elles. Il s’agit de trouver des solutions pour leur permettre de sortir de façon plus sûre. "Il y a une revendication du droit à l’espace public, du droit à la fête au même titre qu’un autre usager de la nuit" analyse Joelle Liberman. "C’est une revendication du plaisir qu’on vient y chercher. C’est une façon de dire que la facilité d’agir en tant que prédateur possible dans cet univers tamisé de la nuit, c’est fini."