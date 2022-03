balancetonbar : portrait de Carl de Moncharline, le Monsieur "Dix idées à la minute", l'ancien G.O. du PS bruxellois

Bosser pour une boîte de nuit, c’est bien. Avoir son propre établissement, c’est mieux. Il s’associe avec Serge Vanderheyden et Martin Peeters, rachète un bâtiment à l’abandon, l’ancienne maison des syndicalistes des tramways bruxellois rue du Poinçon et y ouvre en 1996 le "Who’s Who’s Land". Un investissement de 25 millions de francs belges (620.000 euros).

Who’s Who’s Land : la guerre avec FXDD

C’est un succès : le club mise sur la "house" mais aussi, le jeudi, sur un genre musical encore peu répandu à Bruxelles, le r’n’b ! Prince y assurera une after party après un concert à Forest National. Les Destiny’s Child et Beyoncé y prendront un verre, ainsi qu’Usher. Fonctionnaires européens et avocats le fréquentent, des bals étudiants s’y organisent. La Ligue d’improvisation y tient ses joutes.

Un succès immédiat qui dérange. Les riverains mais aussi les autorités de la Ville de Bruxelles, alors dirigée par le bourgmestre PRL François-Xavier de Donnéa, s’agacent. La guerre est déclarée entre de Donnéa le bleu et de Moncharline le rouge qui, en secondaire, brandissait déjà un drapeau de la FGTB en soutien à ses professeurs grévistes.

En janvier 1999, Le Soir rapporte les premières descentes policières et de gendarmerie pour cause de tapages nocturnes, nuisances sonores et rixes causées par les sorteurs. Quinze plaintes pour brutalité sur des clients sont recensées en deux ans. Les patrons démentent.

Il est aussi question de trafics de drogues et d’entrave au permis d’environnement. L’établissement ne peut accueillir que 450 fêtards mais en laisserait entrer beaucoup plus, jusqu’à 2000 une nuit de Saint-Sylvestre selon le bourgmestre. "L’établissement met la vie de ses clients en danger", pointe FXDD qui annonce la signature d’un arrêté de fermeture. Carl De Moncharline qui vire des agents de sécurité et lance des travaux d’insonorisation craint la faillite.