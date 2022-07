Balancetonbar : le secteur de la nuit a fait son examen de conscience

La façon dont ça a été mis en lumière a vraiment fait un électrochoc

Le mouvement #balancetonbar a été un véritable tsunami tant au niveau du secteur de la nuit qu’au niveau politique. Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles, participe depuis des mois aux multiples réunions qui ont pour objectif d’apporter des solutions concrètes et pérennes. Elle nous fait part de cette prise de conscience collective : "C’est quelque chose qui existe depuis très longtemps. La façon dont ça a été mis en lumière a vraiment fait un électrochoc. Je ne pourrais pas dire que c’est négatif. Au contraire, c’est positif par rapport à cette problématique. Nous, en tant que secteur, on se doit d’avancer et, de prouver que finalement c’est dans un bar que cela peut arriver. Mais c’est également le cas ailleurs dans la société. Il faut vraiment mettre le doigt sur tout. J’ai toujours dit : 'Oui ! #balancetonbar'. Ce qui est important, c’est 'balance ton violeur !'. Il y a effectivement cette volonté de changer les choses. Maintenant on doit avancer. Il faut changer les mentalités et ça prend aussi du temps."

Sensibilisation, charte et formation

Du monde de la nuit, du politique, associatif, etc., différents acteurs élaborent ensemble des chartes et des plans d’action à court et à long terme. "Il y a tout ce qui est campagne de sensibilisation, énumère Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles. On a mis des affiches partout. Maintenant il y a le budget alloué par la Région, pour les formations du personnel, des gérants… Ensuite, on est en train d’établir des chartes, comme à Ixelles, à la suite du diagnostic qu’ils ont posé. On doit toucher tout le monde au niveau de la prévention."

C’est de ce microcosme nocturne que la lutte contre les agressions sexuelles s’est amplifiée. Depuis, un véritable changement des mentalités s’opère dans le secteur comme dans la société en général. Un travail de longue haleine pour réduire autant que possible le nombre de victimes, quel que soit leur genre.