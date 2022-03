Balance ton Tatoueur : le compte Instagram qui veut briser l’omerta

Depuis plusieurs mois, le milieu du tatouage connaît une sorte de tremblement de terre. Et c’est grâce au compte Instagram #BalanceTonTatoueur, une sorte de #MeToo des salons de tattoos. Son objectif : recenser les différents témoignages et libérer la parole des victimes. Et depuis la création de ce compte, les langues se délient…

Fin décembre, une tatoueuse parisienne a décidé de briser l’omerta qui règne dans les salons de tatouage français. Elle crée une page sur Instagram, "Balance ton tatoueur", dans le but de recenser des témoignages concernant des insultes, des moqueries ou des agressions présumées lors de rendez-vous chez un tatoueur ou une tatoueuse.

Et les témoignages affluent par centaines. De nombreuses victimes rapportent des insultes grossophobes, racistes, homophobes, misogynes. Parmi les premières confessions recueillies : « J’ai fait un tatouage sous le sein, il m’a demandé de retirer mon soutien-gorge, et mon jean » et « Un grand tatoueur ne tatoue ni grosses, ni moches poilues ». Durs et crus, les mots résonnent.

Lancé fin 2020, le compte recense déjà plus de 57.000 abonnés et le chiffre ne fait qu’augmenter. Mais s’il a eu un retentissement important en France, il n’a cependant étonné personne. Un peu comme le #MeToo original, ces problèmes touchent définitivement tous les secteurs et dès qu’un compte dans le genre est créé, les témoignages abondent.

Afin d’accompagner les présumées victimes dans leurs démarches judiciaires, la créatrice du compte s’est entourée d’un groupe d’avocats travaillant bénévolement pour la cause. Et depuis le lancement du compte, des centaines plaintes ont été déposées et plusieurs enquêtes ont déjà été lancées.

En réponse à ces diverses accusations, certains salons de tatouage ont décidé de lancer leur propre charte éthique, "bienveillante" et intolérante aux discriminations. Grâce à ce compte, l’artiste à l’origine du mouvement espère aider l’industrie à se moderniser, en aidant à garantir à chacun le respect et la sécurité pendant une séance.