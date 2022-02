"Balance ton prof" : la rectrice de l’Université de Namur, Annick Castiaux, espère un effet déclencheur

Si Annick Castiaux a réussi à se hisser à la tête de l’Université de Namur, elle reconnaît que la présence féminine reste, encore aujourd’hui, bien trop faible au sein du milieu académique. Ce qui joue inévitablement sur le rapport de force entre les hommes et les femmes : "On ne peut pas dire que c’est un milieu machiste mais ça reste un milieu très masculin", tempère la scientifique, sourire aux lèvres.

"En début de cursus, on dénombre soixante pourcents d’étudiantes. Par contre, chez les profs, au plus haut grade, on retrouve seulement quinze pourcents de femmes. Il y a une forme d’étiolement de la présence féminine au fur et à mesure de l’avancement dans la carrière scientifique", remarque Annick Castiaux.

Pour tenter d’inverser la vapeur, l’Université de Namur est en train d’établir un programme, censé favoriser un rééquilibrage : "On rédige un "gendery quality plan" qui vise à faire en sorte qu’il y ait plus d’égalité entre les genres. Pour le moment, ce n’est pas tout à fait le cas, dans tous les services de l’université", ironise la rectrice.