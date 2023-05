Balance ton moustique tigre, c'est pour la science

Venu des zones tropicales, le moustique tigre a fait son grand retour à douze endroits en Belgique l’année dernière. Pour suivre son éventuelle propagation cette année, les autorités sanitaires comptent cette année sur l’aide des citoyens. Il est désormais possible de signaler leur présence via la plateforme en ligne de Sciensano.

"Le moustique a des pattes qui sont annelées de blanc. Il faut retrouver cinq anneaux au niveau des pattes. C’est très facile à voir. Et puis une petite ligne blanche au niveau du thorax. Il s’est implanté en Belgique il y a quelques années. Principalement, il est arrivé des pays limitrophes où il s’est déjà implanté, via simplement des pneus dans lesquels il y avait de l’eau stagnante, des œufs et des larves", explique l’entomologiste Rudy Caparros.