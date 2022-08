Baladez-vous dans Bruxelles à bord d'un tram de la Belle Époque

Vous n'être pas disponible à cette date-là ? Rassurez-vous : il est également possible d'embarquer à bord d'un tram Belle Époque en dehors des jours fériés, pour un trajet aller-retour entre le Musée et la Gare de Tervuren, le samedi et le dimanche. Les dimanches hors jours fériés, le musée met également en place une balade à bord d'un de ses trams, entre le musée et le Cinquantenaire.

Envie d'un véhicule plus récent ? Les dimanches et jours fériés, le Musée met en circulation des bus "vintage" des années ’50 à ’70 qui vont jusqu'à la Gare Centrale. Avec cette ligne d’autobus anciens, le musée propose à ses visiteurs de visiter différents quartiers : Cinquantenaire, Quartier européen, Quartier des Square, etc.

Enfin, chaque dimanche d’avril à septembre, ainsi qu’un dimanche par mois en dehors de cette période, le musée, fait circuler un tramway historique mis en service lors de l’Exposition Universelle de 1935 pour effectuer une excursion au travers de nombreuses communes bruxelloises. Un trajet plus long (4 heures) mais aussi plus conséquent, pour découvrir la capitale d'un autre oeil.