Balades nature, accrobranche et pêche ludique : la forêt de Bon-Secours s’ouvre aux visiteurs

Car l’objet de ces portes ouvertes gratuites c’est bien d’ouvrir les yeux sur la biodiversité qui nous entoure. "Pour respecter la nature, il faut d’abord la connaître", explique Kevin Stel, chargé de projets au parc naturel des plaines de l’Escaut. "Le but c’est de comprendre comment fonctionne cette nature, sa fragilité également. Une fois qu’on la connaît et qu’on a conscience de ça, on peut plus la respecter voire s’engager dans des projets".

Remplacer la tondeuse

Et parmi les solutions proposées, il y a notamment l’écopâturage. "Le principe c’est d’entretenir les espaces verts avec des animaux et donc de diminuer l’empreinte carbone", détaille Bertrand Bouko, gérant de la société "la bêle tondeuse". "On travaille avec des chèvres, des moutons, des vaches, des poneys et des chevaux. Nos Chèvres sont nos débroussailleuses, nos moutons sont nos tondeuses. Le plus difficile c’est encore de changer les mentalités". Mais visiblement cela semble séduire certaines institutions publiques comme Ipalle ou le service public de Wallonie (SPW).

En dehors des activités découvertes, les plus jeunes pourront aussi s’essayer à l’accrobranche ou encore partir à la découverte des oiseaux de la forêt lors de ballades nature. Plus d’information sur les sites du parc naturel des plaines de l’Escaut.