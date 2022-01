Balades insolites: découvrez votre région à dos d'ânes

Chaque animal ne sort qu'une fois par jour, pour une balade d'environ cinq kilomètres nous confie Luc: "Bien qu'un âne soit capable de marcher vingt kilomètres par jour, chaque animal ne sort qu'une fois, pour ne pas trop les fatiguer. Je ne cherche pas la rentabilité, je veux proposer des balades qui amusent aussi bien les enfants que les animaux".

Avant de partir en balade, la famille fait la connaissance de l'animal. Luc choisit l'âne en fonction du profil des marcheurs: "Tarzan par exemple, est un peu plus fort et fougueux, je ne le confie pas à des grands-parents. Pour les plus petits enfants, c'est Ben qui est de service. C'est un âne gris, je le surnomme l'âne de Saint-Nicolas."

Tout le monde participe à la préparation de l'âne: il faut lui décrotter les sabots, lui donner un petit coup de brosse, lui mettre la selle et et bien écouter les consignes de sécurité de Luc. Chaque enfant doit par exemple porter un casque et pour monter sur son dos, l'enfant ne peut pas peser plus de 25kg. Les parents et grands-parents apprennent à mener l'animal, qui peut parfois être têtu. "Les quinze premières minutes sont décisives lors de la promenade. L'âne est un animal gourmand, il va vouloir s'arrêter tout le temps pour manger. Si vous le laissez faire, vous êtes partis pour une balade beaucoup plus longue que 3h" explique Luc en rigolant. Mais le temps que vous prenez pour faire le tour n'a pas vraiment d'importance rappelle Luc, puisque vous êtes les seuls à le sortir ce jour-là. "Profitez-en pour emmener un pique-nique et faire une pause le long du Canal, c'est un endroit parfait pour déjeuner et observer la nature."

La saviez-vous? Dans le temps, des pierres bleues étaient extraites en quantité dans le village de Feluy. Des traces de cette industrie sont encore visibles, notamment grâce aux maisons en pierres bleues qui composent le village, mais aussi par ce qu'on appelle les " trous de carrières ", aujourd’hui inondés. Avec le vieux canal Charleroi –Bruxelles, ils sont la signature du paysage de Feluy que Balad'ânes vous propose de redécouvrir au rythme de cet animal si sympathique. L'été passé, Feluy a même été élu deuxième plus beau village du Hainaut et quatrième plus beau village de Wallonie!

