Balades gourmandes et contées en province de Liège

Et si on préparait déjà le week-end ? Un week-end enchanté et riche en découvertes vous est proposé en province de Liège. Lacez vos chaussures et rendez-vous à la ferme des Loups pour une balade gourmande et contée…

Cette ferme pas comme les autres est située sur les hauteurs de Trooz. C’est un lieu de production de produits d’exception, mais aussi un relais d’histoire, d’exploration et d’imaginaire. Une ferme qui privilégie son ancrage local et prône le respect de la nature.

Au menu, des balades gourmandes pour tous les goûts… De 2 à 12 kilomètres avec différents niveaux de difficulté. Côté contes, un code secret vous donne accès à la légende de la Louve à écouter en pleine nature à partir de votre smartphone. Côté pique-nique, le panier gourmand comprend le meilleur du terroir. À la fin de votre aventure, il suffit de ramener le sac à dos… La ferme se chargera de la vaisselle et de la gestion des déchets. Vous verrez, vous aurez déjà envie de réserver votre prochaine escapade !