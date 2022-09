Balades au pays des vallons : un podcast pour découvrir nos cœurs de villes autrement

Marchant dans les pas d’habitants passionnés par leur ville, Fanny capte dans ses filets radiophoniques des bribes d’Histoires, de folklores, de gastronomie, de culture locale et d’anecdotes insolites. Des récits portés par des paysages sonores dans lesquels on voyage les yeux fermés et où l’on prend le temps de se reconnecter à l’essentiel ; vivre au rythme des évènements, laisser place aux rencontres, écouter ce qui fait vibrer le cœur des gens, découvrir leurs talents et savoir-faire, tendre l’oreille à la nature, déguster les saveurs locales…